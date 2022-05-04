Названы районы Москвы с сократившимся количеством жилья

РБК: сильнее всего предложение на вторичном рынке Москвы сократилось в Бирюлево Восточном

К концу первого квартала 2022 года больше всего среди районов Москвы предложение на вторичном рынке недвижимости сократилось в Бирюлево Восточном — показатель снизился на 46 процентов. Другие районы столицы с уменьшившимся количеством жилья назвали эксперты «ЦИАН.Аналитики», сообщает РБК.

В сравнении с четвертым кварталом 2021 года предложение в Бирюлево Восточном сократилось с 290 объектов до 150. Второе место в списке занял район Тропарево-Никулино с динамикой в 44 процента — предложение снизилось с 40 до 23 лотов. Топ-3 замкнул район Печатники, где количество «вторички» упало на 43 процента — со 160 до 90 объектов.

Ниже в списке расположились районы Алексеевский со снижением в 42 процента и Ломоносовский, где предложение уменьшилось на 41 процент. Подобную динамику зафиксировали в районах Савеловский, Новогиреево и Северный. В Свиблово и Бибирево предложение уменьшилось на 40 и 39 процентов соответственно.

Ранее аналитики ЦИАН определили районы Москвы с максимально подорожавшим за 10 лет вторичным жильем. Лидером по росту цен стало поселение Внуковское в Новомосковском административном округе. За ним последовали поселения Киевское и Марушкинское.