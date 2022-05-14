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Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника в Словакии

Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским солдатам в Словакии

Фото: Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать осквернение памятника советским солдатам в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СКР напомнили, что по аналогичным фактам осквернения памятников в Словакии в марте 2022 года уже были возбуждены уголовные дела, которые в данный момент расследуются.

Об осквернении памятника советским воинам-освободителям в городе Пиештяны сообщило российское посольство в Братиславе. На памятнике нарисовали символ украинского батальона «Азов». Диппредставительство потребовало привести памятник в первозданный вид и наказать виновных.

12 мая рижская дума на заседании проголосовала за снос памятника Освободителям, расположенного в латвийской столице. Снос памятника поддержали 38 депутатов, семь выступили против. Воздержавшихся не было.

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Алина Гончарова
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