Цены на бензин в США в очередной раз обновили исторические максимумы

В США бензин подорожал до рекордных 4,45 доллара за галлон

В США в субботу, 14 мая, продолжился рост цен на бензин, которые в очередной раз обновили исторические максимумы. Таким образом, попытки властей страны помешать увеличению стоимости топлива не увенчались успехом, сообщает РИА Новости.

Эксперты Американской автомобильной ассоциации отмечают, что в настоящее время галлон (3,785 литра) бензина подорожал до 4,45 доллара, а дизельного топлива — до 5,56 доллара. Цены год назад составляли 3,04 и 3,16 доллара соответственно. Они добавили, что наивысшие цены на бензин зафиксированы на заправках в штате Калифорния — 5,92 доллара за галлон.

В конце марта президент США Джо Байден обвинил российские власти в рекордном росте цен на бензин в стране. Он назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках.