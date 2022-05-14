Женщина отправилась проверить почту и стала жертвой нападения медведя

Patch: медведь набросился на американку около ее дома в штате Нью-Джерси

В США мужчина спас забиравшую почту около дома соседку, на которую набросился медведь. Об этом сообщает Patch.

34-летняя жительница округа Сассекс, штат Нью-Джерси, отправилась проверить почту днем 12 мая. Когда женщина подошла к почтовому ящику, она увидела трех медведей, бродящих неподалеку. Один из них сразу же заметил американку и бросился на нее.

Женщину спас сосед, который стал свидетелем нападения. Он сел в машину и начал сигналить. Медведи испугались громкого звука и убежали. Жертву агрессивного хищника доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее раны на руке и ноге. Повреждения не представляли угрозы для жизни, и вскоре женщину выписали.

Как рассказал представитель департамента охраны окружающей среды штата Нью-Джерси Ларри Хайна, на местную жительницу напал молодой черный медведь, который мог весить около 90 килограммов. В данный момент сотрудники департамента расставили ловушки, чтобы поймать агрессивное животное.

Согласно политике штата Нью-Джерси, дикое животное, напавшее на человека, должно быть поймано и усыплено. Департамент охраны окружающей среды занимается расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что погоня медведя за супружеской парой и их собакой в штате Флорида попала на видео. Супруги выгуливали питомца вечером, когда за ними погнался крупный медведь.