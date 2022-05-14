Политолог связал коррупцию в США с блокировкой военной помощи Украине

Американист Дмитрий Дробницкий: за ленд-лиз расплатятся налогоплательщики США

Начиная еще с 40-х годов XX века, и даже с конца 30-х, в США существовала большая проблема со все тем, что касается расходования средств на государственные заказы на вооружение. Тогда сенатор от штата Миссури, а впоследствии президент США Гарри Трумэн возглавил комиссию Конгресса, которая хоть немного снизила аппетиты коррупционеров при осуществлении гособоронзаказа. Так в эфире программы «Дайте сказать!» телеканала LIFE политолог и американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал блокировку сенатором-республиканцем Рэндом Полом законопроекта о наращивании военной помощи Украине до 40 миллиардов долларов, пока в документ не будут добавлены предложения о контроле оборонных расходов.

Пентагон ни разу не прошел аудит, хотя было семь официальных попыток сделать это, которые так ничем и не закончились, напомнил политолог. Компании военно-промышленного комплекса заблокировали все эти попытки. Но эта история не только про деньги. При наращивании военных заказов реализуется более ястребиный, более военный, более напряженный сценарий развития событий внутри США. В этом случае получают больше власти в госорганах и, соответственно, больше теплых мест в мозговых центрах различные выходцы из этого милитаристского лобби, полагает Дробницкий.

Сейчас США собираются отправлять на Украину гаубицы 777, напомнил политолог. По его мнению, это достаточно серьезное оружие, хотя у России есть образцы получше. И, оценивая политические последствия этого, надо сказать, что сейчас на Россию, без всякого сомнения, смотрит весь мир — Пекин, Нью-Дели, Филиппины, Малайзия, Вьетнам, потому что сейчас наша страна устанавливает правила в своей зоне влияния.

На вопрос ведущих, кто будет платить за весь этот так называемый ленд-лиз, Дмитрий Дробницкий ответил, что уж точно не то, что останется от Украины после реализации целей спецоперации, а за все расплатятся налогоплательщики США.