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В Китае рассказали об ударе России по доллару

Аналитик Дэшен сообщил, что мир ускоренными темпами вступает в «постдолларовую эру»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Контрмеры России, введенные в ответ на санкции западных стран, нанесли серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе. Об этом заявил аналитик Гао Дэшен в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао».

Эксперт назвал опасным шагом для США решение России расширить использование отечественной валюты в расчетах с другими странами.

По его словам, «мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру». «Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в "недружественные страны и регионы" пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе», — заявил он.

Дэшен добавил, что эффективность принятых российской стороной мер доказала несостоятельность санкционной политики Соединенных Штатов и западных государств.

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Марина Совина
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