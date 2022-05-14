В Китае увидели попытку США скрыть геополитический раскол из-за Украины

Обозреватель Global Times Блэклок заявил о несогласии большей части мира с США по Украине

США и их союзники пытаются скрыть геополитический раскол, создавая иллюзию того, что весь мир объединился вокруг Запада из-за ситуации на Украине. Такое мнение выразил обозреватель издания Global Times Марк Блэклок.

«Если использовать только западные СМИ для того, чтобы следить за событиями на Украине, то можно подумать, что буквально каждая страна посылает Киеву гуманитарную помощь или оружие в ответ на мольбы Зеленского», — пишет он, отмечая, что как раз такого эффекта и добивается Запад.

Однако, по мнению колумниста, Вашингтон и его сателлиты пытаются выдать желаемое за действительное, когда в реальности не трудно увидеть, что большинство стран мира не соглашаются помогать Киеву.

В качестве примера Блэклок привел Индию, которая, несмотря на все усилия западных дипломатов, не собирается отходить от нейтральных позиций по украинскому кризису.

Также отмечается, что на нейтральных позициях во внешней политике традиционно стоят многие страны Азии, Южной Америки и Африки. Кроме того, взвешенных позиций по кризису на Украине придерживаются большинство государств Ближнего Востока.

Колумнист уверен, что, если эта ситуация не изменится, Западу будет все сложнее «притворяться, что реакция на события на Украине — это глобальный ответ».

Ранее сообщалось, что на Западе признали неэффективность санкций в отношении Москвы. Об этом, в частности, говорится в статье The New York Post (NYP) от 13 мая. В материале отмечается, что, согласно данным системы отслеживания Refinitiv, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, отгруженных из российских портов, выросли до 25 миллионов метрических тонн в апреле по сравнению с 24 миллионами в январе, феврале и марте 2022 года.