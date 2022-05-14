Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Израильские истребители нанесли удар по научному центру в Сирии

ЦПВС: Израильские F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру и порту

Фото: Johanna Geron/ Reuters

Израильские истребители F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает РИА Новости.

«Тринадцатого мая с 20:25 до 20:32 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары 22 управляемыми ракетами по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населенного пункта Масьяф и морскому порту Баниас», — рассказал он.

Журавлев добавил, что дежурными силами сирийской противовоздушной обороны 16 ракет и один беспилотный летательный аппарат были уничтожены.

В результате удара погибло пять человек, два гражданских сотрудника и трое военнослужащих, еще двое военных получили ранения. Также были повреждены склады специального оборудования научно-исследовательского центра.

13 мая агентство SANA сообщало, что сирийские средства противовоздушной бороны (ПВО) отражают атаку Израиля в небе над провинцией Хама на западе Сирии. В результате происшествия пять человек погибли, еще семь пострадали, уточнял военный источник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер певец Ренат Ибрагимов
Мужчина в бронежилете расстрелял покупателей супермаркета в США
Экономист рассказал о попытках США превратить Россию в энергетическую колонию ЕС
В США предупредили о банкротстве из-за помощи Украине
У Бритни Спирс случился выкидыш
В России ввели новый порядок вывоза свинца
Россиян предупредили о новой опасной пандемии
Фетисов оценил вылет Овечкина из Кубка Стэнли
В Греции прокомментировали возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Посол в Германии заявил о бессмысленных попытках сломить Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.