Израильские истребители нанесли удар по научному центру в Сирии

ЦПВС: Израильские F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру и порту

Израильские истребители F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает РИА Новости.

«Тринадцатого мая с 20:25 до 20:32 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары 22 управляемыми ракетами по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населенного пункта Масьяф и морскому порту Баниас», — рассказал он.

Журавлев добавил, что дежурными силами сирийской противовоздушной обороны 16 ракет и один беспилотный летательный аппарат были уничтожены.

В результате удара погибло пять человек, два гражданских сотрудника и трое военнослужащих, еще двое военных получили ранения. Также были повреждены склады специального оборудования научно-исследовательского центра.

13 мая агентство SANA сообщало, что сирийские средства противовоздушной бороны (ПВО) отражают атаку Израиля в небе над провинцией Хама на западе Сирии. В результате происшествия пять человек погибли, еще семь пострадали, уточнял военный источник.

