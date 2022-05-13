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Стало известно о жертвах израильской ракетной атаки в Сирии

РИА Новости: в результате ракетной атаки Израиля в Сирии 5 человек погибли, 7 пострадали

Фото: Rodi Said / Reuters

В результате ракетной атаки Израиля по провинции Хама на западе Сирии пять человек погибли, еще семь пострадали. Об этом РИА Новости рассказал военный источник.

Согласно информации источника, удар был нанесен в 20:23 по местному времени в районе города Баньяс на берегу Средиземного моря по ряду позиций вооруженных сил Сирии. Уточняется, что сирийские ПВО смогли уничтожить большинство ракет.

«ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет. В результате атаки погибли пять человек, из них один — мирный житель», — сообщил источник.

По предварительным данным, среди семерых раненых есть ребенок.

Ранее агентство SANA сообщало, что сирийские средства противовоздушной бороны (ПВО) отражают атаку Израиля в небе над провинцией Хама.

В начале мая Израиль нанес удар по населенному пункту Хадер в провинции Эль-Кунейтра на северо-западе Сирии. Уточняется, что жертв и пострадавших в результате атаки нет, нанесен материальный ущерб.

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Марина Совина
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