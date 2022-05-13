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Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля

SANA: сирийские ПВО отражают воздушную атаку Израиля над провинцией Хама

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Сирийские средства противовоздушной бороны (ПВО) отражают атаку Израиля в небе над провинцией Хама на западе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

«Средства противовоздушной обороны отражают израильскую агрессию в небе над провинцией Хама», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по населенному пункту Хадер в провинции Эль-Кунейтра на северо-западе Сирии. Уточняется, что жертв и пострадавших в результате атаки нет, нанесен материальный ущерб.

До этого SANA сообщало, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии Дамаска, обстрелу подвергся ряд объектов. Атака велась со стороны Голанских высот по некоторым точкам в сельской местности на западе города. Силы противовоздушной обороны удалось сбить часть ракет.

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Марина Совина
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