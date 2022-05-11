Израиль нанес удар по территории Сирии

SANA: Израиль нанес удар по населенному пункту Хадер на северо-западе Сирии

Израиль нанес удар по населенному пункту Хадер в провинции Эль-Кунейтра на северо-западе Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Уточняется, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

«Израильский ракетный удар по окрестностям поселения Хадер на севере Кунейтры, ущерб ограничился материальным», — пишет издание.

В середине апреля SANA сообщало, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии Дамаска, обстрелу подвергся ряд объектов. Атака велась со стороны Голанских высот по некоторым точкам в сельской местности на западе города. Силы противовоздушной обороны удалось сбить часть ракет.