Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Израиль нанес удар по территории Сирии

SANA: Израиль нанес удар по населенному пункту Хадер на северо-западе Сирии

Фото: Ариэль Спорн / РИА Новости

Израиль нанес удар по населенному пункту Хадер в провинции Эль-Кунейтра на северо-западе Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Уточняется, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

«Израильский ракетный удар по окрестностям поселения Хадер на севере Кунейтры, ущерб ограничился материальным», — пишет издание.

В середине апреля SANA сообщало, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии Дамаска, обстрелу подвергся ряд объектов. Атака велась со стороны Голанских высот по некоторым точкам в сельской местности на западе города. Силы противовоздушной обороны удалось сбить часть ракет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе США одобрили пакет помощи Украине на рекордную сумму
В Госдуме предложили мониторить цены на продукцию вернувшихся в Россию компаний
Названы предвещающие скорое снижение цен признаки
Любитель фастфуда похудел на 71 килограмм и раскрыл свой метод
В России предложили ограничить банковскую комиссию за оплату сотовой связи
Американские БМП остались без защиты
Финляндия запретила платежи Faberlic и арестовала имущество главреда «МК» Гусева
В Роскачестве перечислили способы защититься от клещей на природе
Украина обвинила Запад в долгих колебаниях с поставками оружия
Израиль нанес удар по территории Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.