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Стало известно о бунте и попытке бегства заключенных СИЗО в центре Херсона

РИА Новости: заключенные в СИЗО Херсона подняли бунт и попытались бежать в город

Фото: РИА Новости

Заключенные СИЗО Херсона подняли бунт и попытались бежать в город. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.

Беспорядки подавили украинские сотрудники СИЗО совместно с российской военной полицией. «В среду, 11 мая, заключенные СИЗО в Херсоне организовали массовый бунт и вышли из камер. Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощь к военной полиции России для стабилизации ситуации. На сегодняшний день обстановка стабильная, все заключенные на своих местах», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства, при которых заключенным удалось покинуть камеры.

СИЗО, в котором произошел инцидент с заключенными, находится в центре города, в нем содержатся более 280 заключенных, в том числе осужденные за тяжкие преступления. Среди них также есть 13 человек, приговоренных к пожизненному сроку.

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Варвара Кошечкина
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