Медведев раскритиковал заявления стран G7 о санкциях и границах Украины

Зампред СБ Медведев назвал непризнание новых границ Украины G7 безразличным для России

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления глав МИД «Большой семерки» (G7), которые они сделали по итогам трехдневной встречи. Своим мнением он поделился в официальном Telegram-канале.

О границах Украины

Медведев отметил, что заявления G7 «не поразили своей новизной», и прокомментировал каждый из указанных пунктов, включая антироссийские санкции. В частности, он раскритиковал позицию стран, которые выступили с непризнанием новых границ Украины. Зампред Совбеза назвал это решение безразличным для России.

Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля и мнение проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья Дмитрий Медведев зампредседателя Совбеза России

14 мая страны G7 отказались признавать изменения границ Украины. Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула, что «Большая семерка» готова ввести новые ограничения против России, ее представителей и институтов.

О войне с Россией и санкциях

Политик также заявил, что государства-участники G7 ведут скрытую войну с Россией, поставляя Киеву оружие и не обращая внимания на проблемы в сферах энергетики и продовольствия. По его словам, «Большая» «семерка грабит своих граждан для поддержки коррумпированного режима на Украине».

Кроме того, Медведев иронично прокомментировал соглашение стран о введении новых санкций против России и отметил, что Москва надеялась получить «материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины». «Ошиблись», — подчеркнул он.

Политик добавил, что «семерочники» не обсуждали неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте.

Угроза от Польши для Украины

Об изменениях границ Украины 6 мая высказывался президент Польши Анджей Дуда. По его словам, границы между двумя странами вскоре исчезнут, а граждане «смогут жить вместе на этой земле».

Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу Анджей Дуда президент Польши

При этом ранее 6 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для территориальной целостности Украины существует угроза со стороны Польши. Он отметил, что риторика последней давно не была дружественной, а в последнее время отличается враждебностью.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин еще 28 апреля рассказал о планах Польши ввести на Украину миротворцев для «защиты от России». Предполагается, что Польша введет войска в западные регионы страны под предлогом «защиты от российской агрессии».

Итоги встречи G7

14 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился со своими коллегами из стран «Большой семерки». Заседание состоялось в Германии. В ходе беседы дипломат обсудил с представителями других стран поставки оружия Киеву, санкции против Москвы, конфискацию российских активов и деблокирование украинских портов.

30 миллиардов евро предоставят страны G7 Украине

По итогам встречи страны G7 договорились предоставить Украине 30 миллиардов евро. Соответствующее решение примут министры финансов G7 на следующей неделе. Ключевую роль в этом вопросе играет играет министр финансов Германии Кристиан Линднер, поскольку ФРГ в 2022 году председательствует в «Большой семерке».

Большая семерка «Большая семерка» (Group of Seven, G7) — группа стран, объединяющая Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты неформальной организации проходят ежегодно в одном из семи государств. В 1995 году Россия стала членом G8, однако после присоединения Крыма в 2014 году страны стали проводить форумы в формате G7.