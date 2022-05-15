Страны G7 решили увеличить инвестиции в проекты СПГ

В G7 увеличат инвестиции в проекты СПГ для снижения зависимости от энергоносителей России

Страны «Большой семерки» (G7) решили увеличить инвестиции в проекты сжиженного природного газа (СПГ) и продвижение чистой энергии для снижения зависимости от российских энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы признаем важность ускорения инвестиций в развитие разведки и добычи, в том числе в проекты по производству СПГ и продвижения использования экологически чистой энергии с целью снижения нашей зависимости от энергоносителей России», — сообщается в совместном заявлении глав МИД Канады, США, Германии, Италии, Японии, Франции и Британии.

Ранее сообщалось, что страны Европы, стремящиеся заместить российский трубопроводный газ, столкнулись с невозможностью закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) из-за инфраструктурных ограничений. Как заявили эксперты консалтингового агентства IHS Markit (входит в S&P Global), импорт СПГ можно было бы увеличить на 20 процентов, номинальные мощности регазификации в регионе это позволяют, но действующие трубопроводы из портов уже работают на пределе.