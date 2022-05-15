Один из самых крупных белых бриллиантов ушел с молотка за 1,42 миллиарда рублей

CNN: в Женеве продан самый крупный белый бриллиант, когда-либо выставлявшийся на торги

В Женеве ушел с молотка самый крупный белый бриллиант, который когда-либо выставлялся на аукцион. Об этом сообщает CNN.

Грушевидный бриллиант с названием «Камень» (The Rock) сравним по размеру с мячом для гольфа, весит 228,31 карата и в прошлом был частью ожерелья, изготовленного Cartier. В состав лота, выставленного на аукцион Christie's, также входил еще один круглый бриллиант и платиновая подвеска.

Эксперты полагали, что в ходе торгов стоимость драгоценного камня может достигнуть 30 миллионов швейцарских франков (1,96 миллиарда рублей), однако этого не произошло. Итоговая цена оказалась почти на треть ниже: всего 21,681 миллиона швейцарских франков (1,42 миллиарда рублей).

Мировой рекорд стоимости на белые бриллианты был поставлен в 2013 году на торгах Sotheby's в Гонконге. Тогда драгоценный камень весом 118 карат был продан за 30,7 миллиона долларов.