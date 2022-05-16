В Германии предсказали рост цен после введения санкций против российской нефти

Депутат ФРГ Нольте заявил об ударе по немцам с низкими доходами в случае эмбарго на нефть

Если страны Евросоюза откажутся от российской нефти, это приведет к резкому росту цен и, как следствие, ударит по малоимущим жителям разных стран, в том числе Германии. Об этом заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте.

«В такие короткие сроки восполнить недостающие объемы нефти будет очень сложно. Несомненно, в результате отказа от российской нефти все станет дороже», — предсказал он.

Политик убежден, что на самом деле санкции не бьют по Москве, однако немецкие политики и СМИ преувеличивают влияние введенных ограничительных мер на российскую экономику, чтобы оправдаться перед населением.

Власти Германии хотят отказаться от импорта нефти из России до конца 2022 года, даже если ЕС не достигнет консенсуса по вопросу введения нефтяного эмбарго в рамках очередного пакета антироссийских санкций.

