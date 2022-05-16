Глава МИД Турции анонсировал визит в США

МИД Турции: Чавушоглу посетит США 16-19 мая, проведет переговоры с госсекретарем Блинкеном

Министерство иностранных дел Турции анонсировало визит главы ведомства Мевлюта Чавушоглу в США 16-19 мая. Ожидается, что там он проведет переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РИА Новости.

«В рамках своего визита министр Чавушоглу примет участие в совещании "Призыв к действиям в области глобальной продовольственной безопасности" на уровне министров, которое состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке под руководством госсекретаря США Энтони Блинкена 18 мая, и проведет несколько двусторонних встреч», — уточнили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Чавушоглу проведет первую встречу на уровне министров иностранных дел Стратегического механизма Турция — США с госсекретарем США Блинкеном.

Ранее Чавушоглу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В МИД Турции не уточнили детали беседы.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство стран не обижаться на него. Он аргументировал свое решение тем, что власти Финляндии и Швеции якобы предоставляют убежище членам группировок, которые Турция считает террористическими.