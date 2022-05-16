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Блогерша нанесла автозагар на лицо и осталась с внешностью орангутана

The Sun: блогерша Кэтрин Кей нанесла автозагар на лицо и покрылась оранжевыми пятнами

Кадр: видео @catherinekayrny

Блогерша Кэтрин Кей впервые нанесла автозагар на лицо и осталась с внешностью орангутана. Ее TikTok-ролик заинтересовал редакцию The Sun.

Накануне запланированного отпуска юзерша с никнеймом catherinekayrny решила поэкспериментировать с искусственным загаром и запечатлела процесс на камеру. Девушка нанесла средство на кожу перед сном и удивилась увиденному утром отражению в зеркале.

На соответствующем видео Кей показала получившийся результат. На кадрах заметно, что лицо тиктокерши покрылось пятнами разных оттенков оранжевого цвета. Кроме того, насыщенный пигмент остался и на руках. «На помощь!» — подписала пост блогерша.

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Пользовательница сети также уточнила, что выполняла все рекомендации, указанные на упаковке. В частности, она наносила средство на лицо с помощью специальной перчатки, предварительно очистив и проскрабировав кожу.

Ролик Кей стал вирусным и набрал более 245 тысяч просмотров за сутки. Подписчики принялись комментировать публикацию и делиться своим опытом. «Мне жаль, что так получилось, но это очень смешно», «У меня получается то же самое каждый раз, когда я пробую автозагар», «Однажды я выпачкала им любимое льняное платье», «Я уже смирилась со своими ногами цвета сала», — писали они.

В марте популярная блогерша из США Кортни Роуз рассказала о последствиях неудачного применения автозагара перед сном. Девушка захотела равномерный бронзовый загар, а получила лицо, покрытое темными пятнами. Блогерша также упомянула, что обычно распыляет на кожу спрей, а на этот раз решила распределить средство с помощью кисти.

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Полина Гераскина
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