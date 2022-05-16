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Дерматолог назвала провоцирующие выпадение волос прически

Дерматолог Лили Талакуб назвала пучок и хвост вредными для здоровья волос прическами
Хейли Бибер

Хейли Бибер . Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Дерматолог Лили Талакуб назвала четыре типа причесок, провоцирующих выпадение волос. На ее TikTok-ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Специалист разместила видео, на котором показала вредные для здоровья волос укладки. По мнению эксперта, выпадение могут спровоцировать привычные для многих способы собрать волосы. В связи с этим следует избегать слишком тугих гладких причесок, таких как классический пучок балерины.

Причиной выпадения волос также может стать высокий конский хвост, для которого волосы зачесываются наверх и завязываются резинкой на макушке. Помимо этого, Талакуб не рекомендует носить прически, для которых характерно большое натяжение волос наверх.

Кроме того, негативно сказываются на здоровье и внешнем виде локонов плетение кос и наращивание волос. Утверждается, что данные прически истончают пряди от корней.

Ранее в мае блогерша раскрыла дешевый способ, который поможет восстановить поредевшие волосы. Заметив выпадение волос и раздражение кожи головы, девушка придумала собственный трехступенчатый уход. Ежедневно юзерша делала массаж, добавляла в шампунь масло розмарина и пересмотрела рацион.

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Полина Гераскина
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