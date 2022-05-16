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На базе «Азова» нашли героизирующую международных террористов литературу

На базе «Азова» в Мариуполе нашли героизирующую террористов Басаева и Радуева книгу

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На базе украинского батальона «Азов» в Мариуполе обнаружили литературу, героизирующую международных террористов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в книге писателя и политика Романа Коваля предлагается воспеть в качестве национальных героев Украины Шамиля Басаева и Салмана Радуева. Также героем для подражания предлагается сделать образ гауптмана батальона СС «Нахтигаль» Романа Шухевича.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаева ликвидировали 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

Салман Радуев в 2001 году был приговорен к пожизненному сроку за терроризм, массовые убийства, организацию незаконных вооруженных формирований, похищения людей, бандитизм, организацию взрыва на железнодорожном вокзале в Пятигорске в апреле 1997 года, а также бандитский рейд на Кизляр и последующий захват села Первомайское в январе 1996 года.

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Марина Совина
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На базе «Азова» нашли героизирующую международных террористов литературу
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