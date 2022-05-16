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Иран заявил об углублении сотрудничества с Россией в нефтегазовой отрасли

Посол Ирана в России сообщил о передаче Москве карты сотрудничества в нефтегазовой отрасли

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посол Ирана в России Казем Джалали передал российским властям «карту сотрудничества» в нефтегазовой отрасли, в которой закреплены достигнутые договоренности и решения касательно совместных проектов в энергетической сфере. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.

«Стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли», — сообщил Джалали.

По словам дипломатического представителя, правительство Ирана нацелено на серьезное углубление сотрудничества с Москвой и российскими энергетическими компаниями.

Ранее в интервью посол назвал военное сотрудничество частью отношений между Тегераном и Москвой. Он отметил, что достигнутое оборонное сотрудничество не ограничивается исключительно закупкой соответствующей техники и направлено на укрепление безопасности двух государств.

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Дмитрий Сотак
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