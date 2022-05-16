В России начнут показывать иранские фильмы и сериалы

На российских телеканалах начнут показывать фильмы и сериалы иранского производства

На российских телеканалах в ближайшее время начнут показывать фильмы и сериалы иранского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу культурного представительства при посольстве Масуда Ахмадванда.

Дипломат также раскрыл подробности грядущих премьер. «Это простые, но интересные и жизненные темы. Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты — все это обязательно понравится российскому зрителю», — заявил Ахмадванд.

Ранее в ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) заявили, что половина российских кинотеатров оказалась под угрозой закрытия из-за отсутствия репертуара. Отмечается, что за время пандемии коронавирусной инфекции падение отечественного кинорынка составило 26,6 процента по сборам и 33,6 процента по посещаемости. Однако в сообщении АВК подчеркивается, что события последних месяцев «драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката».