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Российские кинотеатры оказались под угрозой закрытия из-за отсутствия репертуара

Половина российских кинотеатров оказалась под угрозой закрытия из-за отсутствия репертуара

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Половина российских кинотеатров оказалась под угрозой закрытия из-за отсутствия репертуара. С данным заявлением о положении дел на отечественном кинорынке выступила ассоциация владельцев кинотеатров (АВК).

Отмечается, что за время пандемии коронавирусной инфекции падение рынка составило 26,6 процента по сборам и 33,6 процента по посещаемости. Однако в сообщении АВК подчеркивается, что события последних месяцев «драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката».

Падение рынка в марте по сравнению с мартом 2019 года составило 54 процента и 59 процентов соответственно. В середине апреля 2022 прекратили работу 36,4 процента кинотеатров в России.

«Критический недостаток репертуара в ближайшие два месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более, чем на 80 процентов и приведет к закрытию минимум 50 процентов кинозалов», — заключили представители АВК. В ассоциации также подчеркнули, что именно кинотеатры являются гарантом создания качественных кинокартин.

Ранее в совете ассоциации владельцев кинотеатров осудили незаконный показ иностранных лент в России. В ассоциации пояснили, что кинотеатры пошли на такой шаг из-за тяжелого положения в отрасли и отсутствия действенной реакции со стороны государства, однако добавили, что подобное поведение «выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает в темные времена нелегального бизнеса 90-х годов».

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Сергей Равин
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