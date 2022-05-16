Двоих россиян отправили под домашний арест по делу об отравлении холодцом

В Иванове двух мужчин отправили под домашний арест после отравления холодцом 16 человек

В Иванове суд отправил под домашний арест двух мужчин по делу об отравлении холодцом 16 человек в разных регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Индивидуального предпринимателя и бригадира цеха обвиняют в совершении преступления по статье 238 («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

По версии следствия, фигуранты и их подчиненные производили продукты из мяса, которые не соответствовали требованиям российского законодательства: в пробах изъятого холодца было выявлено завышенное содержание нитрита натрия. Как пишет ТАСС, двое из покупателей, которые попробовали холодец, скончались.

Сейчас следователи устанавливают весь круг лиц пострадавших после употребления опасной продукции.