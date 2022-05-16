Россиянин раскопал сугроб в человеческий рост ради ребенка и попал на видео

Житель Норильска ради ребенка выкопал заваленные снегом качели и попал на видео

Житель Норильска расчистил огромный сугроб на детской площадке ради своего ребенка, попал на видео и стал героем социальных сетей. Кадры опубликовало сообщество «Норильск News» во «ВКонтакте».

На записи видно, что мужчина приложил к расчистке детской площадки немало усилий — высота снега превышала его собственный рост.

Тем не менее, мужчина продолжал копать до тех пор, пока не расчистил качели, после чего его ребенок смог на них покачаться.

«Молодцы, хороший пример всем недовольным и тем, кому все все должны», «это Человек, редкий вид», «молодец, отец» — прокомментировали поступок мужчины пользователи социальной сети.

Ранее сообщалось, что российский блогер-миллионник пнул оленя, получил отпор и попал на видео.