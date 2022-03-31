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69-я параллель

Российский блогер-миллионник пнул оленя, получил отпор и попал на видео

Якутский блогер-миллионник Панда Саха показал неудачную попытку объездить северного оленя

Российский блогер-миллионник с ником «Панда Саха» показал видео, на кадрах которого запечатлена его неудачная попытка прокатиться на олене.

На видео «Панда» пытается объездить животное — устроившись в самодельном седле, он пинает северного оленя ногами в унтах по бокам, чтобы заставить двигаться. Однако животное не подчиняется командам блогера, а спустя какое-то время решает дать отпор и сбрасывает наездника. Мужчина упал в снег, но не пострадал.

На аккаунт блогера в TikTok подписаны почти четыре миллиона человек, его видео набрали более 61 миллиона лайков.

Ранее житель Мурманской области снял на видео стадо кружащихся в «хороводе» оленей.

На видео попали десятки северных оленей, которые синхронно двигаются вокруг нескольких сородичей. Свое видео автор сопроводил метафорической подписью: «Жизни река».

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Валерий Розенберг
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