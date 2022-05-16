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Швеция отправит делегацию в Турцию для обсуждения заявки в НАТО

Huriyyet: Швеция отправит делегацию в Турцию для обсуждения заявки по вступлению в НАТО
Анн Линде

Анн Линде. Фото: Tobias Hase / dpa / Global Look Press

Швеция отправит делегацию в Турцию для обсуждения заявки страны по вступлению в НАТО. Об этом сообщила глава шведского МИД Анн Линде, передает турецкая газета Huriyyet.

«Делегация вскоре отправится в Анкару для рассмотрения заявки в НАТО», — заявила Линде.

14 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что народ страны просит власти заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Он назвал возмутительным и неприемлемым факт поддержки союзниками Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской группировкой, и «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, которые турецкая сторона считает сирийским ответвлением РПК.

Позже Чавушоглу пояснил, что Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО, однако «выступает против тех стран, которые поддерживают террористов». В свою очередь, Линде подчеркнула, что Швеция будет продолжать диалог с Турцией и постарается урегулировать все существующие недоразумения.

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Марина Совина
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