Кулеба обсудит с Европой нефтяное эмбарго в отношении России

Глава МИД Украины Кулеба обсудит в Брюсселе шестой пакет санкций в отношении России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудит с европейскими партнерами вопрос о введении нефтяного эмбарго в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Начал визит в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций ЕС, включающий нефтяное эмбарго. Сосредоточусь также на дальнейших поставках оружия и предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС», — заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что в вопросе о вступлении в Европейский cоюз «Украина заслуживает индивидуальной оценки за собственные заслуги».

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что только одна страна Евросоюза блокирует введение нефтяного эмбарго.

Санкции против России были введены за специальную военную операцию на территории Украины.