Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британская разведка оценила действия белорусского спецназа на границе с Украиной

В Минобороны Британии заявили, что спецназ Белоруссии сковывает действия ВСУ на границе

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Силы специальных операций Вооруженных сил Белоруссии, которые были развернуты вдоль границы с Украиной 10 мая, призваны сковать действия ВСУ и вынудить разместить на границе войска для возможной защиты страны. Так действия белорусских военных оценили представители Минобороны Британии в официальном Twitter-аккаунте.

По мнению британской разведки, белорусский спецназ одним своим присутствием сковывает силы ВСУ в регионе и не позволяет отправить необходимые резервы для поддержки украинских военных в районе боевых действий. «Присутствие белорусских войск вблизи границы, скорее всего, вынудит украинские войска оставаться на границе, поэтому они не смогут быть развернуты для поддержки [группировки ВСУ] на Донбассе», — заявили в ведомстве.

Материалы по теме:
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022

В Минобороны Британии также напомнили, что в конце февраля территория Белоруссии использовалась как плацдарм для киевского направления российской спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что с белорусской территории совершались воздушные вылеты и ракетные удары.

Ранее министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что Великобритания не намерена ввязываться в конфликт с Россией и российской армией. Он подчеркнул, что четко обозначил позицию Соединенного Королевства, когда спецоперация на Украине только началась, и она не изменилась с того времени. Уоллес пояснил, что Украина не является членом НАТО, поэтому Великобритания не будет направлять туда свои войска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Рестораны «Макдоналдс» возобновят работу под другим брендом
В России признали отсутствие технологий для добычи нефти на шельфе
Британцам на фоне роста цен предложили больше работать
США передали Украине гаубицы без блоков управления
Популярная европейская страна отменила все ограничения на въезд для россиян
Названы причины засекреченных в СССР падения самолета на детсад и гибели детей
Умерла российская актриса Нина Мазаева
Звезда сериала «Настоящий детектив» открыл магазин по продаже марихуаны
В российском городе обнаружили неожиданно дорогой дом
Российский стилист назвал самые модные джинсы на лето
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.