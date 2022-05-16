Британская разведка оценила действия белорусского спецназа на границе с Украиной

В Минобороны Британии заявили, что спецназ Белоруссии сковывает действия ВСУ на границе

Силы специальных операций Вооруженных сил Белоруссии, которые были развернуты вдоль границы с Украиной 10 мая, призваны сковать действия ВСУ и вынудить разместить на границе войска для возможной защиты страны. Так действия белорусских военных оценили представители Минобороны Британии в официальном Twitter-аккаунте.

По мнению британской разведки, белорусский спецназ одним своим присутствием сковывает силы ВСУ в регионе и не позволяет отправить необходимые резервы для поддержки украинских военных в районе боевых действий. «Присутствие белорусских войск вблизи границы, скорее всего, вынудит украинские войска оставаться на границе, поэтому они не смогут быть развернуты для поддержки [группировки ВСУ] на Донбассе», — заявили в ведомстве.

В Минобороны Британии также напомнили, что в конце февраля территория Белоруссии использовалась как плацдарм для киевского направления российской спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что с белорусской территории совершались воздушные вылеты и ракетные удары.

Ранее министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что Великобритания не намерена ввязываться в конфликт с Россией и российской армией. Он подчеркнул, что четко обозначил позицию Соединенного Королевства, когда спецоперация на Украине только началась, и она не изменилась с того времени. Уоллес пояснил, что Украина не является членом НАТО, поэтому Великобритания не будет направлять туда свои войска.