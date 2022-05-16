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В ДНР сообщили о планах взять в кольцо группировку украинских военных

Эдуард Басурин сообщил о планах сил ДНР окружить группировку ВСУ
Эдуард Басурин

Эдуард Басурин. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Силы Донецкой народной республики (ДНР) планируют взять в кольцо группировку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он заявил, что для того, чтобы окружить группировку украинских военных, подразделения ДНР не станут входить в Авдеевку и другие города республики.

«Процесс идет не спеша. Он видоизменился. Мы сейчас не собираемся входить ни в Авдеевку, ни в какие-то другие большие города. Мы будем отходить, тем самым забирая их в кольцо. Тем самым, когда будет отрезана подача необходимых материальных средств, то, что там останется — они будут в окружении. И у них будет шанс остаться в живых», — пояснил Басурин.

Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что города Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены и окажутся «в прочном котле». Он также отметил, что украинское военное командование стремится покинуть населенные пункты вместе с колоннами, уходящими в сторону Славянска и Краматорска.

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Алевтина Запольская
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