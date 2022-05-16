Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Санкт-Петербурге на месте недостроенного парка появился кукиш

В Санкт-Петербурге установили статую в виде кукиша на месте недостроенного парка

Фото: Юлия Шипулина / телеграм-канал «Раньше всех. Петербург»

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга установили каменную статую в виде кукиша. Изваяние появилось на пустыре, где собирались обустроить парк, сообщает «Фонтанка».

Автор статуи Юлия Шипулина заявила, что каменный кукиш размером метр на метр — обращение жителей города к застройщику «Дальпитерстрой», который в 2018 году пообещал построить на пустыре общественный парк. Согласно Генплану, сейчас данная территория относится к зоне объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений.

В ответ на появление статуи руководитель «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров посоветовал властям города выкупить землю, чтобы активисты смогли самостоятельно заняться парком. «Пусть возьмут лопату, посадят что-нибудь, я не против», — заявил он.

В апреле россияне выбрали десятку самых смешных памятников страны. Первое место в списке заняло лысое изображение Петра I в Санкт-Петербурге, второе — композиция в Железноводске с клизмой и тремя ангелочками, которые несут ее на себе, а замкнул тройку лидеров краснодарский памятник влюбленным собакам.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Эрдоган отказался одобрять членство Швеции и Финляндии в НАТО
В ЕС сообщили о разногласиях при подготовке шестого пакета сакций против России
Замглавы Минпромторга освободили от должности
Черчесов ответил на вопрос о возвращении в российский клуб
ЕС призвал Сербию присоединиться к санкциям против России
В ЕС объяснили отказ Венгрии вводить эмбарго на российскую нефть
«Авито Недвижимость» предоставит «ЛизаАлерт» жилье во время поисковых операций
Путин встретился с Пашиняном в Кремле
Стилисты дали советы по выбору подходящего бюстгальтера
В Санкт-Петербурге на месте недостроенного парка появился кукиш
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.