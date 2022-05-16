В Санкт-Петербурге на месте недостроенного парка появился кукиш

В Санкт-Петербурге установили статую в виде кукиша на месте недостроенного парка

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга установили каменную статую в виде кукиша. Изваяние появилось на пустыре, где собирались обустроить парк, сообщает «Фонтанка».

Автор статуи Юлия Шипулина заявила, что каменный кукиш размером метр на метр — обращение жителей города к застройщику «Дальпитерстрой», который в 2018 году пообещал построить на пустыре общественный парк. Согласно Генплану, сейчас данная территория относится к зоне объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений.

В ответ на появление статуи руководитель «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров посоветовал властям города выкупить землю, чтобы активисты смогли самостоятельно заняться парком. «Пусть возьмут лопату, посадят что-нибудь, я не против», — заявил он.

В апреле россияне выбрали десятку самых смешных памятников страны. Первое место в списке заняло лысое изображение Петра I в Санкт-Петербурге, второе — композиция в Железноводске с клизмой и тремя ангелочками, которые несут ее на себе, а замкнул тройку лидеров краснодарский памятник влюбленным собакам.