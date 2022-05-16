«Авито Недвижимость» предоставит «ЛизаАлерт» жилье во время поисковых операций

Меморандум о сотрудничестве «Авито» и «ЛизаАлерт»: для поисковиков предоставят жилье

«Авито» через свой сервис «Авито Недвижимость» обеспечит добровольцев спасательного отряда «ЛизаАлерт» жильем во время поисковых операций. Это следует из подписанного между «Авито» и «ЛизаАлерт» соглашения, в рамках которого организации объединят свои усилия, чтобы внести вклад в развитие социально-значимой деятельности в России. Кроме этого, сотрудничество будет касаться профилактики и просвещения населения страны в сфере онлайн- и оффлайн-безопасности, а также передачи и покупки вещей в помощь отряду через «Авито Товары». Об этом было сообщено на пресс-конференции.

«Есть много людей вокруг нас, которые готовы помогать ближним, но не все из них понимают, как это сделать максимально полезно и быстро. Теперь это эффективно можно сделать на "Авито". В реализации проекта принимает участие огромная команда из всех наших бизнес-направлений. Я благодарен каждому, кто участвует в этом важном деле», — отметил генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый.

В частности, «Авито Недвижимость» предоставит безвозмездное размещение добровольцам во время поисков по всей России на объектах, которые сдаются посуточно через платформу.

«"Авито" имеет большие возможности для помощи проекту в размещении добровольцев — в базе объявлений "Авито Недвижимости" собрано более 80 процентов всех объектов краткосрочной аренды в России. Куда бы вы ни поехали по стране, даже в самых отдаленных уголках, может не быть отелей и гостиниц, но будут дома или квартиры, которые сдаются посуточно через "Авито". Мы уже протестировали механику оперативного заселения отряда в квартиры в Ростове-на-Дону и Махачкале на время поисков и обучения. Наши арендодатели-посуточники с большим удовольствием откликаются и в короткие сроки предоставляют отряду комфортные условия для проживания и отдыха через онлайн-бронирование на платформе», — рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

«Авито» помогает в поиске и выборе жилья и оплачивает выбранное для отряда размещение частным арендодателям и профессиональным управляющим компаниям, которые публикуют свои предложения на платформе. Цель «Авито Недвижимости» — сделать процесс поиска пропавших людей максимально комфортным для добровольцев, чтобы у добровольцев была возможность переночевать в тепле, восстановить силы и в конечном итоге — быстрее найти пропавшего человека.

В перспективе партнерства обсуждается также взаимодействие «Авито» и «ЛизаАлерт» в рамках других направлений. В их числе — поиск сотрудников и волонтеров с использованием «Авито Работы» и привлечение профильных специалистов для помощи отрядам через Авито Услуги. Кроме того, с использованием сервиса «Авито Авто» можно обеспечивать волонтеров транспортом для передвижения.

«Поиск — это общее дело, и касается абсолютно любого. Когда объединяются единомышленники, эффективность общего дела вырастает в разы. Важно и правильно, когда это понимают представители социально ориентированного бизнеса и поддерживают поисковое добровольчество ресурсами», — подчеркнул председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Авито» и «ЛизаАлерт» проведут совместные профилактические и просветительские мероприятия по обучению принципам безопасности в оффлайн- и цифровой среде. Команда «Авито» примет участие как в запланированных отрядом мероприятиях в Москве и регионах, так и разработает собственные события с привлечением специалистов по безопасности «Авито», внешних экспертов и вовлечением собственных пользователей, с отдельными программами для детей и родителей.

«Навыки безопасного поведения формируются с раннего детства, когда закладываются основные сценарии действий при критических ситуациях. С учетом скорости проникновения интернета и развития цифровых технологий, грань между оффлайн и онлайн — очень тонкая. Мы хотим помочь людям научиться чувствовать себя безопасно в любой жизненной ситуации и уметь правильно ориентироваться в пространстве, будь то поиск и общение в интернете или помощь себе в природной среде», — говорит директор департамента «Trust&Safety Авито» Андрей Рыбинцев.

Компания «Авито» внедряет технические средства защиты, в числе которых сервис защиты номеров, возможность подключения двухфакторной аутентификации, верификации через «Госуслуги» и многое другое. Одновременно с этим регулярно проводится масштабная работа по повышению цифровой и финансовой грамотности населения. Компания реализует совместные мероприятия с МВД и другими ведомствами во всех регионах России: пресс-конференции, мастер-классы, прямые эфиры. Недавно был реализован спецпроект в бортовых журналах крупнейших авиакомпаний и РЖД, в рамках которого «Авито» рассказал о ключевых правилах безопасности простым языком. Совместная работа с «ЛизаАлерт» поможет «Авито» дополнительно расширить аудиторию и найти новые форматы взаимодействия с пользователями в вопросах цифровой гигиены.

«Авито» также поможет обеспечить отряд «ЛизаАлерт» оборудованием, инвентарем и техникой. В ближайшее время на сайте «Авито» будет запущен специальный раздел со списком необходимых для спасения людей инвентаря. «Авито» предлагает две механики помощи «ЛизаАлерт». Пользователь сможет пожертвовать деньги на покупку вещи или передать свою. Сумма пожертвования может быть меньше, чем стоимость одного товара — все полученные деньги будут суммироваться, и при накоплении необходимой суммы нужная вещь будет приобретена и передана отряду. Если у пользователя есть подходящий для поисков инвентарь и он хочет передать его в «ЛизаАлерт», то необходимо оставить заявку на сайте «Авито», после чего с ним связывается представитель отряда в его городе и договаривается о месте и времени передачи вещи.