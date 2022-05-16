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На мировом фондовом рынке заметили постмодернизм

Аналитики Goldman Sachs рассказали о «постмодернистском цикле» на фондовом рынке

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs заметили на мировом фондовом рынке признаки наступления нового инвестиционного цикла, которому дали определение «постмодернистского», пишет CNBC.

Основными признаками нового цикла, по мнению авторов, станут повышенные опасения из-за инфляции, в которой многие будут видеть больший риск, нежели в дефляции, а также ослабление глобализации, удорожание рабочей силы и товаров и более активное вмешательство правительств в экономику.

Новый инвестиционный цикл, по мнению аналитиков Goldman Sachs, будет сопровождаться новыми условиями и возможностями. В частности, инвесторы будут в большей степени ориентироваться на компании с гибкими бизнес-моделями, способные повысить эффективность работы за счет снижения затрат на ресурсы и рабочую силу.

Кроме того, спросом будут пользоваться акции компаний, получающих преимущества при росте государственных расходов. Многие из таких предприятий в последнее время просели в цене, что предоставляет дополнительные возможности для вложений.

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Платон Щукин
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