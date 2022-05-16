Уролог назвал смертельно опасные последствия проблем с эрекцией

Врач-уролог Юрий Бахарев: проблемы с эрекцией и периодонтит могут быть симптомами инфаркта

Врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики Юрий Бахарев назвал основные предвестники инфаркта и инсульта у мужчин. По его словам, проблемы с эрекцией и периодонтит могут быть симптомами смертельно опасного заболевания, которое не стоит игнорировать, сообщает «Доктор Питер».

По мнению врача, периодически проблемы в постели бывают у каждого мужчины, и в этом случае рано ставить диагноз «импотенция». Однако если с каждым разом дела обстоят все хуже, то впору забить тревогу и пройти соответствующее обследование, чтобы избежать неприятных последствий.

Зачастую, по его словам, такие осечки являются первыми звоночками, что у мужчины развивается патология сердечно-сосудистой системы. В 80 процентах случаев у пациента с такими симптомами обнаруживают запущенную стадию атеросклероза, отмечает Бахарев. Артерия, наполняющая пенис кровью для возникновения эрекции, слишком тонкая, поэтому, если появляются бляшки, то эрекция ослабевает, и теряется мужская сила, подчеркнул он.

Также врач отметил, что периодонтит также повышает риск развития атеросклероза в сосудах и способствует развитию инфарктов и инсультов у мужчин.

Ранее психолог-сексолог Алена Сало и медицинский психолог Олег Долгицкий рассказали, что делать мужчинам, если их жены не хотят близости и отказывают в сексе. Эксперты посоветовали выяснить изначальные причины холодности и сменить тактику поведения с любимой женщиной.