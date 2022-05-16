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Уролог назвал смертельно опасные последствия проблем с эрекцией

Врач-уролог Юрий Бахарев: проблемы с эрекцией и периодонтит могут быть симптомами инфаркта

Фото: Globallookpress.com

Врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики Юрий Бахарев назвал основные предвестники инфаркта и инсульта у мужчин. По его словам, проблемы с эрекцией и периодонтит могут быть симптомами смертельно опасного заболевания, которое не стоит игнорировать, сообщает «Доктор Питер».

По мнению врача, периодически проблемы в постели бывают у каждого мужчины, и в этом случае рано ставить диагноз «импотенция». Однако если с каждым разом дела обстоят все хуже, то впору забить тревогу и пройти соответствующее обследование, чтобы избежать неприятных последствий.

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Зачастую, по его словам, такие осечки являются первыми звоночками, что у мужчины развивается патология сердечно-сосудистой системы. В 80 процентах случаев у пациента с такими симптомами обнаруживают запущенную стадию атеросклероза, отмечает Бахарев. Артерия, наполняющая пенис кровью для возникновения эрекции, слишком тонкая, поэтому, если появляются бляшки, то эрекция ослабевает, и теряется мужская сила, подчеркнул он.

Также врач отметил, что периодонтит также повышает риск развития атеросклероза в сосудах и способствует развитию инфарктов и инсультов у мужчин.

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Юлия Кальницкая
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