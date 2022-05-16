Китайский эксперт назвал провокацией обвинения G7 России в дефиците пшеницы

«Хуаньцю шибао»: G7 раздувает слухи о дефиците пшеницы из-за России ради новых санкций

Заявления стран G7 о том, что Россия виновата в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе, являются политической провокацией. Об этом пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

По словам научного сотрудника Института развития сельских районов Китайской академии общественных наук Ху Бинчуаня, отсутствие на мировом рынке украинской пшеницы довольно быстро сгладится за счет роста предложений из других стран: России, Канады и некоторых европейских государств.

«Объем производства зерна в России в 2022 году может достичь 130 миллионов тонн, из них пшеницы — 87 миллионов тонн, это рекордный показатель. Экспорт из Канады вырастет на 8,5 миллиона тонн, а из ЕС — на 5 миллионов тонн», — говорится в материале.

Такие заявления, по мнению Бинчуаня, делаются для создания новых ограничений против России.

«Заявления о том, что Россия начала "пшеничную войну", можно понимать как новый для Запада предлог для дальнейшего введения санкций против Москвы, и оно в значительной степени имеет лишь политическое значение», — пояснил эксперт.

Бинчуань подчеркнул, что нынешний рост цен связан вовсе не с отсутствием пшеницы, а с ее несогласованным распределением между всеми желающими. Индии, Аргентине и Индонезии придется ограничить экспорт своей сельхозпродукции, но невыгодное соотношение спроса и предложения постепенно выровняется.