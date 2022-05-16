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В российском городе обнаружили неожиданно дорогой дом

Деревянный дом в Самаре выставили на продажу за 4 миллиарда рублей

Фото: ЦИАН

В одном из российских городов обнаружили неожиданно дорогую недвижимость. Обычный деревянный дом выставили на продажу в Самаре за четыре миллиарда рублей, сообщает KP.RU.

Объект 1979 года постройки располагается на улице Кашпирской в Волгаре Куйбышевского района. Его площадь составляет 73 квадратных метра, внутри есть пять комнат. Интерьер отличается персидскими коврами и мебелью из разных комплектов.

В объявлении на ЦИАН отмечается, что жилье окружает живописный пейзаж с озером, а к участку ведут удобные подъездные пути. В доме есть газ, свет и вода, но нет туалета: санузел находится на улице. Помимо жилого здания, на участке в восемь соток имеются гараж и беседка.

Пользователи сети предполагают, что собственник ошибся в цене, случайно добавив пару лишних нулей. Однако за прошедшую с момента публикации неделю стоимость объекта не поменялась.

В марте полуразрушенный дом в Краснодаре продали на аукционе за 15,2 миллиона рублей. Недвижимость является памятником архитектуры: раньше она принадлежала архитектору Александру Косякину.

Александра Качан
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