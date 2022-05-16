Приток средств на вклады Сбербанка за апрель превысил 500 миллиардов рублей

Первый зампред правления Царев заявил, что доля рублевых вкладов в Сбербанке достигла 90%

За апрель приток денежных средств на вклады Сбербанка превысил 500 миллиардов рублей. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил первый зампред правления банка Кирилл Царев.

По его словам, такой показатель перекрыл отток средств за февраль и март текущего года. «Поэтому можно говорить, что это плюс 20 миллиардов [рублей]», — сообщил он.

Царев также отметил, что доля рублевых вкладов в банке на данный момент достигает 90 процентов и, вероятно, будет только увеличиваться.

В начале весны российский банковский сектор испытал масштабный отток ликвидности из-за сложившейся экономической ситуации. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила за сохранение свободно плавающего курса рубля. Она заявила, что в нынешних обстоятельствах на курс рубля в основном влияет внешнеторговое сальдо — разница между валютной выручкой экспортеров и потребностями импортеров.