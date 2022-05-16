Президент Сенегала анонсировал визит в Россию и на Украину

Президент Сенегала Саль посетит Украину и РФ, чтобы обсудить возможности закупок зерновых

Президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза (АС) Маки Саль анонсировал визит в Россию и на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на APS.

Политик заявил, что в скором времени посетит Украину и Россию, чтобы обсудить возможности закупок для Африканского континента достаточных запасов зерновых и удобрений.

«Мы получили полномочия от Африки попросить президента [РФ Владимира] Путина создать условия, чтобы Украина могла экспортировать зерновые и удобрения, в которых мы нуждаемся», — заявил Саль.

Политик также назвал целью «снятие введенных против России определенных санкций, чтобы она могла торговать и поставлять в Африку удобрения».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в ведении «продовольственной войны» по всему миру. По ее словам, страны Группы семи (G7) готовы противостоять продовольственному кризису. «Гибридная война — это не только танки и воздушные ракеты, но и фейковые новости и пропаганда, а также продовольственная война, которую мы уже наблюдаем по всему миру», — заявила глава МИД.