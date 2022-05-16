Россиянина осудят за избиение подростка камнем и телефоном

В Севастополе москвича осудят за избиение 15-летнего подростка камнем и телефоном

В Севастополе 46-летнего москвича осудят за избиение 15-летнего подростка и угрозы ему убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, в январе этого года в селе Орловка мужчина беспочвенно заподозрил незнакомого юношу в слежке и стал преследовать его на машине, а после вышел из автомобиля, догнал подростка, повалил на землю и, угрожая расправой, семь раз ударил телефоном и камнем, а также нанес не менее 20 ударов ногами по разным частям тела.

Ранее в Челябинске в микрорайоне Чурилово школьники толпой жестоко избили сверстника. Пострадавшему подростку помогли прохожие. По факту драки правоохранители провели проверку.