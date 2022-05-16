В Москве грабитель напился на месте преступления и уснул

В Москве грабитель проник в квартиру под видом курьера и уснул на месте преступления

В Москве полицейские задержали грабителя, который проник в квартиру, нашел алкоголь хозяев, напился и уснул. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, 15 мая злоумышленник вошел в квартиру под видом курьера. Дома были лишь двое детей — шестиклассница и второклассник. Угрожая им ножом, мужчина связал их и забрал евро и доллары на сумму более 400 тысяч рублей.

Кроме того, грабитель нашел в доме и алкоголь. Напившись на месте преступления, он заснул. В это время дети смогли освободиться и сбежали из квартиры, сообщив о произошедшем родителям.

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили мужчину на том же месте. Против него было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения.