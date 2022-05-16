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Назван способ спасти рассаду капусты от садовых вредителей

Агроном Монахос назвал инсектициды самым эффективным способом спасти капусту от вредителей

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой ботаники, селекции и семеноводства садовых растений Сократ Монахос назвал способ спасти рассаду капусты от садовых вредителей. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

Эксперт сказал, что народные методы не помогут в борьбе с крестоцветной блошкой, которая часто нападает на рассаду капусты и проедает в ее листьях дырочки, из-за чего растение перестает расти. Опудривание золой или опрыскивание мыльным раствором не сработает из-за повышенной жизнеспособности вредителя. Собрать личинки насекомых с капусты вручную тоже невозможно, так как они очень быстрые.

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Самым эффективным средством, которое поможет спасти капусту от блошки, Монахос назвал контактные или системные инсектициды. При этом специалист предупредил, что даже они могут помочь не с первого раза: «В моей практике были случаи, когда и препараты не помогали сразу истребить насекомых, приходилось проводить несколько обработок».

Ранее терапевт Лейла Новикова призвала людей с хроническими неинфекционными заболеваниями воздержаться от поездок на дачу на все лето. К такой категории россиян относятся, в частности, пациенты, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы.

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Наталья Обрядина
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