Ряд россиян призвали отказаться от поездок на дачу

Терапевт Новикова призвала лиц с хроническими заболеваниями отказаться от поездок на дачу

Врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Лейла Новикова в беседе с агентством «Прайм» призвала ряд россиян отказаться от поездок на дачу. По словам специалиста, речь идет о пациентах, которые имеют хронические неинфекционные заболевания.

К такой категории россиян относятся, в частности, лица, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. «Дело в том, что такие пациенты, как правило, имеют определенный набор препаратов, который необходимо принимать строго на постоянной основе», — сказала врач.

Отправляясь в какие-либо поездки, в том числе за город, где оказание медицинской помощи по тем или иным причинам может быть затруднено, нужно предварительно получить консультацию у своего лечащего врача. Собеседница агентства подчеркнула, что это необходимо сделать, чтобы убедиться, что в настоящее время имеющиеся хронические заболевания находятся в ремиссии и не требуют дополнительных мероприятий. «А если есть необходимость в проведении дополнительного обследования — обязательно его провести», — отметила она.

Ранее телеведущая Марина Рыкалина посоветовала россиянам посадить на даче лекарственные растения и дала рекомендации по их выращиванию. По ее словам, универсальных рекомендаций по высадке лекарственных трав не существует. Рыкалина объяснила, что правила посадки зависят от времени года.