В Суздале пройдет первый всероссийский фестиваль уличных театров

В Суздале 18 и 19 июня пройдет первый Всероссийский фестиваль уличных театров. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На фестивале будут представлены самые разные театральные жанры и направления, их будут демонстрировать 30 коллективов на 10 площадках. Артисты приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Твери, Костромы, Иваново, Королева, Смоленска, Суздаля, Владимира и других городов нашей страны.

В завершении дня все желающие смогут присоединиться к красочному карнавальному шествию.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах с 23 по 26 июня будет проходить фестиваль пива «Зеленое золото России – 2022». В фестивале примут участие не только чувашские пивовары, но и представители пивзаводов других регионов страны. Посетители мероприятия смогут оценить мастерство пивоваров и продегустрировать различные сорта пенного напитка.