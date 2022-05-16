В Чувашии в июне пройдет фестиваль пива

Фестиваль пива «Зеленое золото России – 2022» будет проходить в Чебоксарах с 23 по 26 июня

В Чувашии с 23 по 26 июня будет проходить фестиваль пива «Зеленое золото России – 2022». Как уточняет KP.RU, ежегодный праздник пенного напитка состоится в Чебоксарах, где в упомянутые даты будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню Республики.

В фестивале примут участие не только чувашские пивовары, но и представители пивзаводов других регионов страны. Посетители мероприятия смогут оценить мастерство пивоваров и продегустрировать различные сорта пенного напитка.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, глава Чувашии Олег Николаев заметил, что пиво считается визитной карточкой региона. «Издревле регион славился своим пивом – традиционным напитком, обязательным угощением на всех праздниках. Недаром даже на гербе республики изображена лоза с шишками хмеля», — добавил он, подчеркнув, что мероприятие не только позволит продемонстрировать достижения отечественной пиво-безалкогольной отрасли, но и поспособствует поддержке крафтового пивоварения.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске пройдет фестиваль близнецов и близняшек. Уточнялось, что мероприятие проведут в Международный день защиты детей в рамках празднования Дня города. Площадкой для фестиваля станет благовещенский Дворец бракосочетания.