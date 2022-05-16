Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Чувашии в июне пройдет фестиваль пива

Фестиваль пива «Зеленое золото России – 2022» будет проходить в Чебоксарах с 23 по 26 июня

Фото: Magda Ehlers / Pexels

В Чувашии с 23 по 26 июня будет проходить фестиваль пива «Зеленое золото России – 2022». Как уточняет KP.RU, ежегодный праздник пенного напитка состоится в Чебоксарах, где в упомянутые даты будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню Республики.

В фестивале примут участие не только чувашские пивовары, но и представители пивзаводов других регионов страны. Посетители мероприятия смогут оценить мастерство пивоваров и продегустрировать различные сорта пенного напитка.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, глава Чувашии Олег Николаев заметил, что пиво считается визитной карточкой региона. «Издревле регион славился своим пивом – традиционным напитком, обязательным угощением на всех праздниках. Недаром даже на гербе республики изображена лоза с шишками хмеля», — добавил он, подчеркнув, что мероприятие не только позволит продемонстрировать достижения отечественной пиво-безалкогольной отрасли, но и поспособствует поддержке крафтового пивоварения.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске пройдет фестиваль близнецов и близняшек. Уточнялось, что мероприятие проведут в Международный день защиты детей в рамках празднования Дня города. Площадкой для фестиваля станет благовещенский Дворец бракосочетания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» покинет Россию после 30 лет работы
Курс рубля вырос
В Якутии нашли замену стандартам Голливуда
Общественник назвал причины блокировки YouTube патриотического концерта
«Русские хакеры» объявили кибервойну странам Запада
Помощник Кадырова поблагодарил западные страны за поставленное Украине оружие
Полутораметровый кусок арматуры удалили из шеи жителя Подмосковья
Возлюбленный Меган Фокс показал маникюр за два миллиона рублей
Создатель АЗЛК-2141 описал свое видение нового «Москвича»
Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.