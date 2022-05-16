Российский стилист назвал самые модные джинсы на лето

Стилист Марина Рысева назвала джинсы-карго самыми актуальными летом 2022 года

Российский стилист Марина Рысева назвала самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводит издание «Газета.Ru».

Рысева отметила, что актуальными в следующем сезоне будут брюки-карго из денима с накладными карманами, а также данные изделия модели бэгги с широкими по всей длине штанинами. По ее словам, главное при покупке указанных предметов гардероба — обратить внимание на правильное расположение задних карманов и подобрать подходящий силуэт.

Кроме того, эксперт рассказала, что популярными станут наряды в светлых тонах. «Летом у нас есть возможность носить больше светлых вещей, этим просто необходимо пользоваться и сделать упор на молочные или белые джинсы в расслабленном прямом силуэте, а также в голубом и синем без акцентных потертостей», — пояснила собеседница издания.

Ранее в мае стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким назвала белые рубашки, джинсы прямого кроя, а также базовые пальто оттенка кэмел изделиями, которые никогда не утратят актуальности. Кроме того, в список вошли классические лоферы и шейные платки. «Все это практически вечные вещи», — заявила стилист.