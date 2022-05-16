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Россияне расхотели покупать недвижимость в одной евразийской стране

Turk.Estate: российский спрос на недвижимость в Турции снизился на 20,78 процента

Фото: Michael Parulava / Unsplash

К концу апреля 2022 года российский спрос на покупку недвижимости в Турции снизился на 20,78 процента в сравнении с показателем марта. Об изменениях на рынке недвижимости в одной евразийской стране говорится в материалах портала Turk.Estate, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Динамика стала рекордной с августа 2020 года, когда спрос среди россиян на подобные объекты упал на 47 процентов относительно июля того же года. Однако аналитики заметили и положительную динамику — в сравнении с мартом 2021 года в четвертом месяце 2022-го спрос повысился на 153,4 процента.

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Что касается выставленных на продажу объектов, то самый доступный из них на вторичном рынке находится в Анталье. Жилье можно приобрести за 2,65 миллиона рублей — суммы хватит на квартиру площадью 90 квадратных метров на первом этаже жилого дома в районе Кепез.

Ранее специалисты Turk.Estate выяснили, что россияне, которые покупают жилье в Турции, стали предпочитать более просторные варианты. Ранее покупатели чаще всего рассматривали квартиры с одной спальней или в студии. Россияне также переключились с бюджетных жилых комплексов на элитные объекты.

Нина Ташевская
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