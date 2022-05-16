Россиянам впервые покажут придуманный нейросетью сериал

«VK Видео» покажет первый сериал по сценарию нейросети «Сидоровы»

На платформе «VK Видео» состоится премьерный показ первого российского сериала «Сидоровы», сценарий которого придумала и написала нейросеть. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что над проектом инновационного ситкома работает телеканал СТС совместно со студентами направления «Программирование» образовательной платформы Skillbox.

Картина расскажет историю типичной семьи, члены которой внезапно осознают, что их жизнь оторвана от реальности: они не покидают своей квартиры, слышат закадровый смех и попадают в странные анекдотичные ситуации. В конце концов, осознав, что они персонажи ситкома, Сидоровы стремятся из него выбраться.

За разработку нейросети A.I. TV Script Generator в рамках дипломного проекта отвечали студенты направления Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. Чтобы обучить искусственный интеллект, авторы загрузили в него популярные сериалы СТС, в том числе «Родком», «Ворониных», «Дылд», «Восьмидесятые» и «Жену олигарха» — всего 355 892 слова, 88 эпизодов и семь телешоу.

Так, тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария. Нейросеть научилась самостоятельно генерировать его основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты. На финальной стадии полученный контент попал к редактору, который может внести правки.

«Мы решили подарить нашей аудитории новый зрительский опыт и лучше понять, как инновации могут помочь в решении творческих задач. Нейросеть показала особый подход к работе над сценарием: она не ограничена правилами, избавлена от штампов, поэтому каждый раз предлагает нестандартные решения. Мы рады, что с ее помощью хиты СТС трансформируются в нечто совершенно новое», — рассказал руководитель диджитал-направления СТС Роман Брызгалов.

Директор по маркетингу и развитию новых инициатив «ВКонтакте» Александр Володин в свою очередь выразил уверенность, что зрители оценят такой экспериментальный и непредсказуемый проект, который не имеет аналогов на российском видеорынке.

Отмечается, что кастинг на некоторые роли пройдет на платформе коротких роликов «VK Клипы», а в группе телеканала в соцсети можно будет следить за новостями проекта, смотреть бэкстейдж-видео и интервью с актерами. Пилотная серия выйдет эксклюзивно на платформе «VK Видео».