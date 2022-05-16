Россияне начали возвращать свои деньги в Сбербанк

Первый зампред правления Сбербанка Царев рассказал о возврате россиянами денег в банк

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что россияне, снявшие ранее со счетов деньги, начали постепенно возвращать их в банк. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Плюс мы видим, наверное, такой второй важный тренд, что в начале были довольно активные траты, особенно в феврале. В мае мы видим, что у нас в том числе на карточных счетах, на текущих счетах тоже растут остатки», — отметил Царев, указав на то, что модель потребления в последнее время несколько изменилась.

По его словам, сейчас клиенты стараются сберечь финансы и сократить расходы. При этом он считает, что после стабилизации обстановки количество трат увеличится. «Поэтому потом постепенно именно на этих счетах мы будем видеть какое-то снижение, потому что люди будут просто больше тратить», — заключил Царев.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies сообщил, что кризис вынудил российских потребителей сокращать расходы — в частности, россияне начали экономить на ресторанах и чаще есть фастфуд. Оборот расположенных в торговых центрах кафе и ресторанов в марте-апреле сократился на 3 процента год к году, в то время как в ресторанах быстрого питания показатель подскочил на 16 процентов.