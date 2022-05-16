В Якутии начнут показывать фильмы в кинотеатрах на российских проекторах

В Якутии нашли замену стандартам Голливуда — в регионе начнут показывать фильмы на российских проекторах вместо зарубежных. Об этом заявил директор сети «Экстра синема» Петр Чиряев, сообщает «Подъем».

«Современные кинотеатры работают по стандартам DCI, придуманным Голливудом. У вас должен быть сертифицированный проектор, это очень дорого для маленьких населенных пунктов. А на обычных проекторах есть проблема с безопасностью, какой-нибудь нерадивый сотрудник [дома культуры] выложит фильм в интернет», — объяснил Чиряев.

Он рассказал, что в Якутии начали разрабатывать систему защиты от несанкционированного доступа. Ее создатели учитывают необходимость бюджетной стоимости проектора.

Систему на основе российских технологий хотят представить к осени 2022 года. Для этого в якутских домах культуры запустят десять пилотных залов, и цифровая платформа к этому ужа готова. В республике хотят оснастить российским оборудованиям 120 домов культуры в разных населенных пунктах, также рассматривается возможность внедрения технологии в других регионах.

«У дома культуры будет возможность показать какой-то фильм вроде "Движения вверх 2", и думаю, все село придет смотреть его», — уверен Чиряев.

Ранее в Норильске 130 человек остались ночевать в городском кинотеатре из-за метели. В кинотеатре вместе с посетителями остались работники центра — они раздали россиянам вафли и чай, а также бесплатно показывали фильмы всю ночь.