Путин объявил об экономическом самоубийстве Европы

Президент Путин назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов «экономическим аутодафе»

Президент России Владимир Путин объявил, что страны ЕС совершают «экономическое аутодафе», отказываясь от российских энергоресурсов. Его слова приводит РИА Новости.

Путин считает, что европейские страны вводят новые санкции в нефтегазовом секторе по политическим причинам и под давлением «американского сюзерена». «Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», — подчеркнул он и добавил, что в долгосрочной перспективе Европа становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы.

Также Путин сказал, что на нефтяном рынке сейчас происходят тектонические изменения и работать по-прежнему уже нельзя. По его словам, российским властям необходимо действовать на опережение, извлекая пользу из «хаотичных решений» Запада. Европейский союз же, полагает Путин, с отказом от энергетического импорта из России вредит сам себе.